複数メディアが先週末に実施した世論調査で、高市内閣の支持率は軒並み微減だったが、60％台と高水準を維持している。ところが、SNSでは批判が続出中だ。2月の衆院選の期間中に、宮城県内の全5選挙区から出馬した自民党候補5人が有料のYouTube広告に出演。公職選挙法違反の疑いがあるとの日刊ゲンダイの報道が急激に拡散されているのだ。【もっと読む】高市首相の2大疑惑「経歴詐称」「違法広告動画」に大手メディア沈黙のワケ…