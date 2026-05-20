どこまでカネにがめついのか。米政府倫理局が14日に開示した財務資料で、トランプ米大統領が今年1〜3月期に3600件超の証券取引を行っていたことが判明。米メディアが次々と「疑惑の取引」を報じている。【もっと読む】NYに「トランプ&エプスタイン・ファイル図書館」が出現！ 350万ページが問い直す権力の闇取引対象には半導体大手エヌビディアやアップル、アマゾンなどビッグテックの名前がズラリ。回転ずしチェーン「く