【ライバル企業の生涯給与】【写真】カルビー×湖池屋 ポテトチップス“2強”の社員待遇を比較トランプ米大統領の第2次政権が発足してからというもの、日本の自動車メーカーは大打撃を受けています。上乗せ関税を強いられ、アメリカでの販売に影響しました。そんな逆風のなか、トヨタ自動車は健闘しています。2026年3月期の売上高は前期比5.5％増の50兆6849億円を記録。5年連続で過去最高を更新しました。さすが世界トップの