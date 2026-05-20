ドナルド・トランプ米大統領が、自身が在任中に死亡した場合に備え、J・D・バンス副大統領宛ての「秘密の手紙」をホワイトハウス執務室に保管していることが分かった。18日（現地時間）、米ニュースネーション（NewsNation）やニューヨーク・ポストなどによると、セバスチャン・ゴルカ・ホワイトハウス副補佐官は最近、ポッドキャスト「ポッド・フォース・ワン（Pod Force One）」に出演し、「大統領に何かあった場合に備え、副大