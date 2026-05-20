ロシアのプーチン大統領の中国国賓訪問を控え、中国貨物船が黒海でロシアのドローン攻撃を受けて破損した。中国外務省の郭嘉坤報道官は19日（現地時間）の定例記者会見で、関連の質問に対し「報道に注目している」とし「この船舶はマーシャル諸島船籍であり、船内には中国人の乗組員が搭乗していた」と明らかにした。続いて「ウクライナの中国大使館はすでに中国人の乗組員と連絡を取り、人命被害はなかったことが確認された」と説