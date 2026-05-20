米国が86年間続けてきたカナダとの永久合同防衛委員会（PJBD）への参加を中断すると18日（現地時間）、発表した。今年1月、スイス・ダボス世界経済フォーラム（WEF）でカナダのマーク・カーニー首相が、米国など強大国に対抗して中堅国同士が団結すべきだという趣旨の演説を行ったことに対する報復措置との見方が出ている。エルブリッジ・コルビー米国防次官はこの日、X（旧ツイッター）に「レトリック（修辞）より実質的な軍事力