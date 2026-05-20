テレビ朝日の住田紗里アナウンサー（32）が20日までに自身のインスタグラムを更新。ミニワンピゴルフウェア姿を投稿した。自身のインスタグラムで「少し前に、久しぶりに家族でゴルフに行きました」とつづり始めた。「前回家族で行った時は、途中から雨が降ってきて、私にとってはかなりハードだったので、、、今回は普通にまわれてよかったです」とミニワンピゴルフウェア姿を投稿した。ハッシュタグでは「#ゴルフ」「#go