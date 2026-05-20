ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）に言及した。大谷は5月に入って打撃不振に陥っていたが、直近3試合はいずれもマルチ安打をマークするなど復調気配を見せている。復調の要因について大谷自身は「どちらかと言うと休み前に、感覚をつかめた。良い感覚をつかめたのを継続してできている」と説明。打者として13、14日（同14、