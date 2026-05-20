英国発祥の音楽ジャンル・ハッピーハードコアを歌う7人組アイドルグループ「アイロボ」は19日、公式Xで2027年開催のラストライブをもって、15年から12年、続けてきた活動を終了すると発表した。理由は運営者の体調不良で「今年に入り、運営者である私自身の体調に不調が現れ、日常生活にも支障をきたす状況となっております。医師とも相談を重ねた結果、十分な治療が必要であるとの判断に至り、このような決断をさせていただきまし