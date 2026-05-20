歌い手の詩人さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。【写真】歌い手・詩人さんの今昔比較ショット「ホンマに誰?!」詩人さんは「気が付けば5月で詩人さんがネットに現れてから18年となりました」と、デビューから18年が経過したことを報告。また「見た目も大分変わったけど詩人さんは相変わらず元気だよ」とつづり、過去と現在の写真をそれ