「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）始球式を務める卓球五輪メダリストの石川佳純さんが試合前練習を視察。パドレスの帽子をかぶり「マウンドから投げていいんですか！？」と報道陣に逆質問するシーンがあった。この日に合わせ「公園で何度かしてきました。こんな機会なかなかないので楽しみたい」と語った石川さん。過去に「神宮とエスコンでやらせていただいて。もうちょっとでストライクだったので、きょう