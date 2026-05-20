低気圧の日になると、頭痛やだるさ、めまいなどで仕事に行くのがつらくなる人がいます。症状が重い日は無理をせず休むことも大切ですが、気になるのは「有給を使い切った後はどうなるのか」という点ではないでしょうか。 会社を休むときに年次有給休暇を使えば、原則として給料は支払われます。しかし、有給の残日数がなくなった後に休む場合は、欠勤扱いとなり、給料が減る可能性があります。この記事では、低気圧による体