年金生活に入った後、「一度はハワイに行ってみたい」といった夢を抱く人は少なくありません。しかし、そのような大きな支出に対して「老後資金を減らすのは不安だからやめたほうがいい」と周囲から言われることもあるでしょう。老後は収入が限られるため、支出には慎重になるべきという考えはもっともです。 一方で、人生の思い出を作ることも、大切な要素の一つです。本記事では、老後における大きな支出の考え方や、旅行