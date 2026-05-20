雨の日になると肩が重くなり、ふわふわするようなめまいも出る。そんな症状が続くと、「低気圧のせいだから仕方ない」と考えてしまう人もいるでしょう。たしかに、天気の変化で体調が悪くなる人はいます。気圧の変化が耳の奥や自律神経に影響し、頭痛、肩こり、めまい、だるさなどにつながることがあるためです。 ただし、めまいは軽く見ないほうがよい症状でもあります。原因が低気圧だけとは限らず、耳の病気、血圧の変化