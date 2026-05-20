長く低金利が続いていたため、「定期預金にしてもほとんど増えない」という印象を持っている人は多いでしょう。しかし最近は、普通預金や定期預金の金利が以前より上がってきています。そのため、使う予定のないお金を普通預金に置いたままにするより、定期預金に預ける意味は以前より出てきたといえます。 ただし、大きく増やす商品ではないため、預ける目的と期間を考えて使うことが大切です。 今の定期預金は普