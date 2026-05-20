梅雨や夏の時期は、気温だけでなく湿気も気になります。部屋がじめじめすると、同じ温度でも暑く感じやすく、エアコンの除湿を毎日使っている人も多いでしょう。 「除湿は冷房より安い」と聞くこともありますが、実はいつもそうとは限りません。除湿の方式によっては、冷房より電気代が高くなる場合もあります。大切なのは、気温と湿度、そして使っているエアコンの機能に合わせて使い分けることです。 除湿が冷房