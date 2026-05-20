『アバター』シリーズ第4作・第5作は、やはり簡単には進まないようだ。ジェームズ・キャメロン監督が、今後のシリーズ継続に向け、新たな製作技術を検討していることを明かした。 キャメロンはポッドキャスト番組にて、『アバター』第4作・第5作について言及。「『アバター4』と『5』は、まだ宙に浮いている状態です」と語った。 もっとも、これはシリーズ継続を諦めたという意味で