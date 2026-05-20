新しい「構文」を巧みに操る政治家は誰か。政治学者の森川友義氏は「否定しにくい空気感をつくり、政治に“感情”を持ち込む、2月の衆院選で大きく議席を伸ばした政党の党首だ」という――。※本稿は、森川友義『政治家の「答えない」技術』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社街頭演説で支持を訴える参政党の神谷宗幣代表＝2025年7月5日、大阪市 - 写真＝共同通信社■政治に「感情」を持ち込む弁士政治家