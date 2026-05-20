SNSでの偽・誤情報の投稿・拡散が止まらない。作家・批評家の物江潤さんは「人々はそれらを信じることでかけがえのない利益を得ている」という。どういうことか。著書『SNSと交換様式しらけるという倫理にむけて』（春秋社）をもとに、解説する――。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PeopleImages■SNS上でデマが拡散すると“利益”になる度重なる注意喚起にもかかわらず、SNS上のデマ