日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が２０日に生放送された。番組冒頭では兵庫・姫路市の姫路セントラルパークで３日に誕生したアルパカの赤ちゃんを紹介。ＭＣの武田真一アナウンサーが「すでに一般公開されていて元気な姿を見られるということです」と案内した。アルパカの赤ちゃんの映像を見るスタジオ出演者から「かわい〜」という声が漏れる中、ＭＣの山里亮太は「ロケ中に思い