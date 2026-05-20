村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスは１９日（日本時間２０日）、右腕オスバルド・ビド投手（３０）を自由契約とした。地元局ＣＨＳＮのＢ・フレッチャー氏はＸで「ホワイトソックスはオスバルド・ビドを日本でプレーする機会を得るために、自由契約にした」とポスト。米球界のスカウティング情報や中米・日本球界の動向に詳しいベースボールアナリストのエドウィン・ヘルナンデスＪｒ氏はＸで「情報筋によると、オスバル