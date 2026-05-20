「まさか、あんなことが起きるなんて思ってもみませんでした。義母を見る目が、すっかり変わってしまいました」そう話す立花さやかさん（仮名・37歳）は去年の年末、家族で義父母宅へ泊まった際、衝撃的な出来事を経験しました。なんと、義母の料理が原因で娘の桜ちゃん（7歳）が体調不良になってしまったのです。◆娘とシングルマザーの自分を温かく受け入れてくれた義父母さやかさんは、結婚3年目。娘の桜ちゃんは、元夫との間に