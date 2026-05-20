現在確認できる動物種のうち、7割以上を占めている昆虫。陸上から淡水域、砂漠の奥地にいたるまであらゆる環境に進出しており、地球上でこれほど繁栄した分類群はほかにないというのは疑いようのない事実だ。だが、その「最も成功した動物」の歴史は、意外にもわかっていないことが多い。たとえば、「昆虫がいつ翅を獲得したのか」は150年以上議論が続く未解決の問いである。ほかにも、昆虫の多様性に大きな影響を与えたとされる完