JR東日本によりますと、総武快速線の船橋駅で人身事故があったため、東京と千葉の間の上下線で運転を見合わせています。また、中央・総武線の各駅停車も全線で運転を見合わせています。いずれも運転再開は午前10時ごろになる見込みです。