19日午後、秋田市土崎港の事業所敷地内で作業をしていた男性が、約3メートルの高さから転落し大けがをしました。秋田臨港警察署の調べによりますと19日午後3時20分ごろ、秋田市土崎港西1丁目の事業所の敷地内でタンクローリーの上で作業していた秋田市の31歳の男性が、約3メートルの高さから転落しました。男性はあごの骨を折るなどの大けがをしました。警察が事故の原因を調べています。