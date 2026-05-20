4割を占めた1位は“あの違反”！ 一方「歩道の走行」による検挙数は？2026年4月から、自転車の交通違反に対してもクルマやバイクなどと同様に「青切符」の制度が導入されました。この制度は、自転車の運転者（16歳以上）が交通違反をして警察官から青切符を交付された際、一定期間内に反則金を納付すれば刑事手続きに移行することなく交通違反が処理されるという仕組みです。【画像】これが自転車で取り締まりされる「違反」で