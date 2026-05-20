広島市の松井一実市長が5期目を目指し、来年春に行われる予定の市長選へ立候補する意向を固めたことが、複数の関係者への取材でわかりました。６月予定の市議会で表明するということです。 広島市出身の松井氏は厚生労働省を経て、2011年に市長に初当選して4期目です。現時点で次期市長選に立候補を表明した人はいません。