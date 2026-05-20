＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 事前情報◇20日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇7337ヤード・パー72＞ 今大会は、1926年に宮本留吉が制した第1回大会から、節目の100年を迎えた“日本最古の公式戦”。今季の国内男子メジャー初戦として「第93回 日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ」が開幕する。今年から冠スポンサーにセンコーグループホールディングスを迎え、開催前の火曜日には大会公式記者会見