＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 事前情報◇29日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞今季メジャー2戦目「全米プロゴルフ選手権」を終え、今週の米国男子ツアーは日本勢4人が出場。開幕を前に初日の組み合わせが発表された。≪写真≫アイアンカバーに古いドライバー全プロ覇者のクラブが渋い今大会は、2002年に丸山茂樹が米ツアーで2勝目を挙げた大会でもある。昨年はスコッティ・シェフラー（米国）が