カリフォルニア大バークリー校戦で安打を放つスタンフォード大・佐々木＝シャーロット（共同）【シャーロット（米ノースカロライナ州）共同】米大学野球のアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）選手権が19日、ノースカロライナ州シャーロットで開幕し、佐々木麟太郎の所属するスタンフォード大はカリフォルニア大バークリー校に11―4と快勝し初戦を突破した。「1番・指名打者」で出場して3打数1安打、2得点だった