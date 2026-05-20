ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。獲得した左腕、エリック・ラウアー投手（30）について、26日（同27日）のロッキーズ戦でデビューする方針を明かした。指揮官はラウアーについて「現時点では火曜日（現地時間26日）に先発させる予定」と発言。「今夜の展開次第では、明日使える可能性もありますが、基本的には火曜日に先発という考えです」と