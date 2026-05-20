19日、都内で行われた美容器ブランド「Ulike」の新製品発表会に、俳優の桐谷美玲（36）が純白のスリットドレスで登場した。【映像】桐谷美玲、美脚が際立つ純白スリットドレス姿発表会では、桐谷の新アンバサダー就任と芸能活動20周年を記念して、特注で作られた桐谷の氷の像と、水色の涼やかなアイスケーキが登場。このサプライズに桐谷は照れ笑いを浮かべた。桐谷「えー！すごーい！これ氷ですか？」司会「そう、ただの氷で