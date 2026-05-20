フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』内で放送中のショートムービー『パペットスンスン』(全国ネット／『めざましテレビ』内毎週水曜7時40分頃放送)より、7月15日にBlu-ray＆DVDを発売することが発表された。『パペットスンスン』は、SNSの総フォロワー数が2026年5月現在で350万人を突破。昨年3月に発表された“高校生が選ぶ『今一番好きなキャラクター』ランキング”(株式会社アイ・エヌ・ジー調べ)では第3位を獲得するな