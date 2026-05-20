ヤマハ発動機はXSRシリーズの新モデル「XSR155」を6月30日に発売する。どんなバイクなのかを実車で確認し、開発担当者に話を聞いてきた。ヤマハが日本導入を決めた「XSR155」どんな格好で乗ってもさまになる?今年で10周年を迎えるヤマハのXSRシリーズ。日本では「XSR900」「XSR700」「XSR125」を導入済みで、今回は新たに「XSR155」が加わる。価格は53.9万円。カラーバリエーションは「ブラック」「シルバー」「グリーン」の3色展