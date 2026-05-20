メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県津市美杉町で19日に発生した山林火災は、一夜明けても鎮火のめどは立っていません。20日午前7時半現在、現場上空からの状況です。 「火の手は見えませんが、山の至る所で煙が上がっているのが確認できます」(カメラマン) 20日は午前5時から消火活動が再開されました。 ヘリから放水をしている様子も見られます。 午前6時45分ごろからは、自衛隊のヘリコプターによる