コシアブラはタラの芽よりも強い香りが好まれる！葉柄とはかまとが特徴 コシアブラ ウコギ科 タラの芽よりも強い香りが好まれる ウドやタラノキなどスター山菜を含むウコギ科の中でももっとも人気の高いもののひとつ。タラノキと比べるとコシアブラの芽は小さく、貧弱な印象を受けるが、その爽やかな香りはタラの芽よりもはるかに強い。タラノキと同じく痩せた土地を好み、尾根筋や崩れた斜面など