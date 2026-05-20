湿地系植物のLED栽培で日々の生活を彩ろう 湿地系植物のLED栽培 アクアリウムやテラリウムはLED が大前提 アクアリウムやテラリウムなど、水槽で栽培する水草は、LED ライトを使用するのが大前提の植物。ライトは水槽の上部に設置し、光が水槽全体に行き渡るようにします。強すぎる光は藻類の繁殖を促進することがあるため、適度な明るさに調整することも重要なポイント。また、ライトによって水槽内の植