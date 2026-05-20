西洋占星術の基本！10天体「太陽」を知って自分の性質を知ろう！ 太陽 「理想の生き方」であり「私自身の核」でもある すべての生きるもののエネルギーの源 象徴するキーワード 意志/尊厳/輝かしいもの/明らかなもの/公の領域/プライド(尊大さ、自己中心的)/父親/夫/権力を持つ人/リーダーやヒーロー 西洋占星術の中心的存在。その存在の生きるエネルギ