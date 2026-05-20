ゲノムをどう使って病気を治すの？ 正常な細胞を移植する ゲノム編集の治療は、遺伝子が原因の病気に対して行われます。遺伝子に異常が起きると、生命に必要なタンパク質がつくられなくなったり、逆に必要以上につくられたり、不要なタンパク質や異常なタンパク質がつくられたりして、病気の原因になります。ということは、遺伝子の異常を正すことができれば、病気を防いだり治療したりできるということで、これを可能にするの