住みたい国15年連続1位！？日本人の移住先として、人気が高いマレーシアの魅力とは？ 日本人が住みたい国15年連続1位マレーシアってどんな国？ 生活コストが低いのが魅力 日本人の移住先として人気が高いマレーシア。一般財団法人ロングステイ財団が実施している「ロングステイ希望国・地域」のアンケート調査では、2024年時点でマレーシアが15年連続でトップの座を占めていました。 マレ&#