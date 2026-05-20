東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.62高値185.21安値184.21 186.15ハイブレイク 185.68抵抗2 185.15抵抗1 184.68ピボット 184.15支持1 183.68支持2 183.15ローブレイク ポンド円 終値213.09高値213.51安値212.66 214.36ハイブレイク 213.94抵抗2 213.51抵抗1 213.09ピボット 212.66支持1 212.24支持2 211.81ロ&#1254