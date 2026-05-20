東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.52高値9.59安値9.48 9.69ハイブレイク 9.64抵抗2 9.58抵抗1 9.53ピボット 9.47支持1 9.42支持2 9.36ローブレイク シンガポールドル円 終値124.05高値124.30安値123.84 124.75ハイブレイク 124.52抵抗2 124.29抵抗1 124.06ピボット 123.83支持1 123.60支持2 123.37ローブレイ