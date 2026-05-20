東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7107高値0.7177安値0.7080 0.7260ハイブレイク 0.7218抵抗2 0.7163抵抗1 0.7121ピボット 0.7066支持1 0.7024支持2 0.6969ローブレイク キーウィドル 終値0.5836高値0.5879安値0.5818 0.5932ハイブレイク 0.5905抵抗2 0.5871抵抗1 0.5844ピボット 0.5810支持1 0.5783