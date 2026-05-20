フィラデルフィア連銀総裁インフレはイラン戦争前から高すぎ フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、インフレは戦争前から高すぎると語った。 インフレはイラン戦争によるエネルギー価格高騰以前から高すぎた。インフレの持続的な改善が見られるようになって初めて利下げが適切になる。物価上昇圧力は徐々に2%に戻ると予想しているが、目標達成へのハードルは高まっている。 戦争が早期に終結すれ