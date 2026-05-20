協議進展なし、米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃の可能性 仲介国によると、米イラン交渉はほぼ進展していないという。WSJが報じている。 トランプ米大統領はイランとの交渉で「大きな進展があった」として攻撃を延期したが、仲介国によると過去の協議からほとんど変化がなく、進展していないという。 イランは依然として敵対行為の禁止、経済的救済、侵害賠償金・補償金、ホルムズ海峡の監視権限を主張。米国は核