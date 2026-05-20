テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、「世界をもてなした奇跡の水天然炭酸水が湧き出る町」と題し福島・金山（かねやま）町を特集した。番組では岡安弥生リポーターが金山町を取材。天然炭酸水を味わった岡安リポーターは「アァ…炭酸！まろやかでやわらか。優しい炭酸水ですね！すごく飲みやすいです。おいしい！」と感動を表していた。