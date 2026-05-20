カロリー控えめなチーズケーキを作っちゃおう 濃厚美味な「レアチーズケーキ」ですが、カロリーが気になる…。そんな方におすすめしたいのが、クリームチーズも生クリームも使用しない「レアチーズケーキ」。チーズを使わないのにチーズケーキって…？と思ってしまいそうですが、豆腐とヨーグルト等で代用して作ることができちゃうんです。今回はプレーンな味わいから抹茶、いちごなどの味バリエ豊富にご紹介します。 プレーン抹