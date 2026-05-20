NBAマーベリックスは、ジェイソン・キッドHC（ヘッドコーチ）を解任することがわかった。19日（日本時間20日）に米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。ESPNによると、キッドは昨年11月にゼネラルマネージャーのニコ・ハリソンが解任された後、バスケットボール運営部門の社長に昇進したいという希望を表明していたが、パトリック・デュモンオーナーは数ヶ月前にキッドに対し、フロントオフィスの人事には考慮されないと伝えてい