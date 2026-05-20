千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。5月17日（日）の同番組では、アイドルグループ・私立恵比寿中学の最年長メンバーで、今年30歳を迎える真山りかが大悟に悩みを打ち明ける場面があった。©AbemaTV,Inc.今回の企画は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」。仕掛け人の真山は、「