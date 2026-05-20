伊藤英明と染谷将太がW主演を務める井筒和幸監督の新作映画『国境』がクランクアップを迎え、2027年に公開されることが決定した。 参考：伊藤英明、命に関わる作品に「自分自身が救われている」幼少期の苦しい体験を経た僧医役への思い 本作は、小説家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の一作『国境』を実写映画化するノワールアクション。大阪のヤクザ・桑原と建設コンサルタント・二宮がバディを組み、ア